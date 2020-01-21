Полузащитник «Спартака» Алекс Крал в интервью «СЭ рассказал о главной задаче команды на остаток сезона. После 19 туров москвичи занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

— Выиграть Кубок, -отметил чех. — Это первое и главное. Плюс надо вернуться в группу лидеров. «Спартак» должен бороться за чемпионство.

— Сетка в Кубке убойная. Сначала ЦСКА, потом, если победите, скорее всего, «Зенит».

— Большие матчи — это то, ради чего все мы сюда и приходили. Наоборот круто, когда играем с сильными соперниками.

Алекс Крал — об интересе «Ньюкасла», своей роли в «Спартаке» и битве с ЦСКА и «Зенитом» в Кубке