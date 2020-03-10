Алекперов и Федун потеряли более 3 миллиардов долларов

Глава «Лукойла» Вагит Алекперов и владелец «Спартака» Леонид Федун из-за обвального падения нефтяных котировок потеряли 2,1 миллиарда и 904 миллиона долларов соответственно, информирует Forbes.

Как отмечается, по состоянию на 11.00 по московскому времени они стали лидерами падения среди российских миллиардеров. Сейчас их состояния оцениваются в 19,9 и 8,3 миллиарда долларов.

Причиной падения нефтяных котировок и как следствие российского рубля стал разрыв соглашения между Россией и ОПЕК. Стороны не смогли договориться о сокращении добычи сырья, и Саудовская Аравия объявила, что будет не снижать, а наращивать добычу.

«Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче команда 14 марта сыграет с «Оренбургом».