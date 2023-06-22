Алдонин высказался о назначении Гусева ассистентом главного тренера «Динамо»

Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о назначении Ролана Гусева ассистентом главного тренера «Динамо» Марцела Лички и выборе Иржи Ярошика в качестве главного тренера «Оренбурга».

«Очень любопытные назначения. Я буду с большим интересом наблюдать за успехами ребят. «Динамо» — это хороший опыт для Ролана. Он успешно работал с молодежным составом ЦСКА. Уверен, что принесет пользу на новом месте. Иржи я давно не видел, но знаю его личные качества как человека. Пока не очень знаком с ним как с тренером, но хочу пожелать удачи в «Оренбурге». Звал ли меня Ярошик ассистентом в «Оренбург»? Нет, мы с Иржи не разговаривали», — приводит слова Алдонина Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что Ярошик назначен главным тренером «Оренбурга».