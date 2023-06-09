Алдонин назвал хорошей новостью продление контракта с Дивеевым

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин отреагировал на новость о том, что защитник Игорь Дивеев продлил контракт с армейцами.

«Не знаю, насколько была правдивая информация, что Игорем интересовались европейские клубы. Бывают агентские игры, которые начинаются перед подписанием контракта. С другой стороны, Дивеев — защитник, который зарекомендовал себя на протяжении долгого времени. Думаю, в своей игре он еще может добавить и прогрессировать вместе с командой. Это хорошая новость, которая должна порадовать болельщиков ЦСКА», — приводит «Чемпионат» слова Алдонина.

В пятницу, 9 июня 23-летний Дивеев подписал новое соглашение с ЦСКА, которое действует до конца июня 2028 года.