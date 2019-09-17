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Алан Чочиев — об освобождении Кокориных: «Рад за вас, братья мои!»

18:46
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Полузащитник «Балтики» Алан Чочиев выразил радость в связи с освобождением нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла из колонии.

— Мы долго ждали этого момента и дождались! Я рад за вас, братья мои! — написал Чочиев в своем Instagram.

Александр Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий были осуждены за хулиганство и нанесение побоев по делу о двух драках, произошедших утром 8 октября 2018 года в центре Москвы.

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Материалы сюжета: Кокорин и Мамаев. Главное о скандале




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