Полузащитник «Балтики» Алан Чочиев выразил радость в связи с освобождением нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла из колонии.

— Мы долго ждали этого момента и дождались! Я рад за вас, братья мои! — написал Чочиев в своем Instagram.

Александр Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий были осуждены за хулиганство и нанесение побоев по делу о двух драках, произошедших утром 8 октября 2018 года в центре Москвы.