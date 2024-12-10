Алаев: «Я не хочу сравнивать РПЛ с другими коллегами, потому что мы в изоляции»

Президент РПЛ Александр Алаев порассуждал о корректности сравнения лиги с иностранными чемпионатами в условиях изоляции.

«Лиги соревнуются, когда находятся в одной среде, когда между собой соревнуются клубы. А в данный момент мы живем своей жизнью. Я не хочу сравнивать с другими коллегами, потому что мы в изоляции. Мы идем своим путем, надеюсь, что когда-то будет возможность посоревноваться», — цитирует Алаева ТАСС.

В феврале 2022 года российские клубы и сборные были отстранены от участия в международных турнирах по решению Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).