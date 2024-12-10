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Алаев: «Я не хочу сравнивать РПЛ с другими коллегами, потому что мы в изоляции»

Даниил Аршавский
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Президент РПЛ Александр Алаев порассуждал о корректности сравнения лиги с иностранными чемпионатами в условиях изоляции.

«Лиги соревнуются, когда находятся в одной среде, когда между собой соревнуются клубы. А в данный момент мы живем своей жизнью. Я не хочу сравнивать с другими коллегами, потому что мы в изоляции. Мы идем своим путем, надеюсь, что когда-то будет возможность посоревноваться», — цитирует Алаева ТАСС.

В феврале 2022 года российские клубы и сборные были отстранены от участия в международных турнирах по решению Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Источник: ТАСС
Футбол
РПЛ
Александр Алаев
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Гладилин считает «Спартак» сильнейшей командой РПЛ
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 00:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
28.02 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
28.02 00:00
Ростов – Динамо
 - : -
28.02 00:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
28.02 00:00
Ахмат – Рубин
 - : -
28.02 00:00
Пари НН – Акрон
 - : -
28.02 00:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
28.02 00:00
Химки – Факел
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Манфред Угальде

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Алексей Батраков

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