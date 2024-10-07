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Гафин: «Руководство ВЦИОМ было бы неплохо пригласить на футбол»

В «Динамо» призвали руководство ВЦИОМ прийти на футбол
Микеле Антонов
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о снижении интереса к футболу, согласно опросу ВЦИОМ.

— Я думаю, что руководство ВЦИОМ и тех, кто конкретно проводил эти исследования, было бы неплохо пригласить на эти трибуны. Такое ощущение, что исследование немного оторвано от жизни, либо та методика, которая использовалась, как-то немного не отражает [ситуации].

Мы по крайней мере абсолютно не чувствуем на себе, на клубе «Динамо», на нашей аудитории тех выводов, которые были в этом исследовании. Пусть руководители ВЦИОМ приходят на футбол, — сказал Гафин «СЭ».

Ранее всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса про изменение представления россиян об отечественном футболе с 2005 по 2024 год. Согласно представленной информации, доля равнодушных к футболу людей за этот период времени увеличилась с 43% до 77%.

Количество постоянных футбольных болельщиков снизилось в пять раз (с 19% до 4%), а интересующихся футболом время от времени — с 34% до 18%.

ФК Динамо (Москва)
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2
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
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7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
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 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
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 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
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 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
14
 Факел 11 1 4 6 5-18 7
15
 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
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