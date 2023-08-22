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Сегодня, 10:49

Алаев планирует посетить заседание комитета УЕФА по безопасности на стадионах в сентябре

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев намерен посетить первое в новом составе заседание комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по делам безопасности на стадионах, которое пройдет в сентябре в Италии.

«Хороший комитет, я очень доволен. Уже запланировано первое заседание, должно пройти в сентябре в Италии, чуть позже сообщу. Обязательно планирую поехать. Я очень благодарен коллегам, потому что этот комитет по моей текущей деятельности очень мне подходит. Хотелось бы обмениваться опытом с коллегами, считаю, что может быть очень плодотворная работа. Я являюсь заместителем председателя комитета, поеду, будет установочное заседание, все расскажу», — приводит слова Алаева ТАСС.

Алаев занимал пост председателя комитета УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу с 2017 года. В 2022 году он стал президентом РПЛ.

Источник: https://tass.ru/sport/18556947
Футбол
РПЛ
Александр Алаев
УЕФА
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
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25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
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Сочи – Локомотив
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Сочи

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П
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Николя Муми Нгамале

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Квинси Промес

Спартак

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И К Ж
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