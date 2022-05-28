Алаев отреагировал на информацию о возможном уходе Хачатурянца с поста президента РПЛ

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев прокомментировал информацию о возможной отставки Ашота Хачатурянца с поста главы РПЛ.

— Много слухов о возможной отставке Ашота Хачатурянца с поста президента РПЛ. Вам что-нибудь известно об этом?

— Нет. Это все слухи. На данный момент у РПЛ есть действующий президент. Мы только закончили сезон, готовимся подводить итоги, ждём стыковых матчей. Готовим документы и регламенты на следующий сезон.

— Руководство РФС доверяет Хачатурянцу?

— Конечно.