Акинфеев впервые за 16 лет допустил больше одной результативной ошибки за сезон

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в матче 22-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (3:1) допустил вторую результативную ошибку в сезоне-2025/26.

Первая была в 8-м туре чемпионата России против «Ростова» (0:1) в сентябре. В последний раз Акинфеев допускал больше одной результативной ошибки за сезон в сезоне-2010 — 4 ошибки.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками. В следующем туре армейцы сыграет на выезде с «Акроном» 4 апреля.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.