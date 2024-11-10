«Ахмат» — «Зенит»: Арсен Адамов вывел хозяев вперед

«Ахмат» открыл счет в домашнем матче против «Зенита» в 15-м туре РПЛ — 1:0.

На 2-й минуте отличился защитник Арсен Адамов, выступающий за грозненцев на правах аренды из «Зенита».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Ахмат» — «Зенит».