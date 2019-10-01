«Ахмат» провел первую тренировку под руководством Шалимова

Новый главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов утренним рейсом прилетел в Сочи вместе со своими помощниками. По поручению президента клуба Магомеда Даудова тренера команды и его помощника представил директор Ахмед Айдамиров, сообщает официальный сайт грозненцев.

Игорь Шалимов объявил футболистам первоначальную задачу — это поправить турнирное положение. После поражения в матче 11-го тура чемпионата России от «Сочи» (0:2) «Ахмат» занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

После короткого собрания команда отправилась на тренировку. Она носила восстановительный характер для футболистов и ознакомительный для нового тренерского штаба. В Сочи «Ахмат» будет работать еще два дня и отправится в Уфу 3 октября.

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