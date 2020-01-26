«Ахмат» предложил болельщикам выбрать дизайн новой формы
«Ахмат» на своей странице в Instagram объявил, что в сезоне-2020/21 у команды будет новая форма. Клуб из Грозного предложил болельщикам проголосовать за понравившийся дизайн футболки.
В «Ахмате» подчеркнули, что мнение большинства обязательно будет учтено при принятии окончательного решения. Голосование продлится до 31 января включительно.
Дорогие друзья! В сезоне 2020/2021 у нашей команды будет новая форма. Технический партнёр клуба предлагает разные варианты дизайна игровой формы. Мы же, в свою очередь, предлагаем нашим болельщикам путём голосования выразить своё мнение в выборе игровой футболки. Голосуйте за понравившийся вам дизайн футболки (укажите в комментариях одну из цифр). При принятии окончательного решения мнение большинства обязательно будет учтено. Голосование продлится до 31 января включительно ? Выбирать можно только один вариант!!! ? #Ахмат #Грозный