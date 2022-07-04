Защитник «Сочи» поддержал практику проведения сборов в России

Защитник «Сочи» Сергей Терехов рассказал, как проходит подготовка к новому сезону.

— Непривычно готовиться к сезону дома, без заграничных выездов?

— Очень комфортно. Лично мне доставляет огромное удовольствие. Поля прекрасные, условия проживания отличные. Поэтому смысла уезжать вообще не вижу. Мне и в России отлично, — рассказал Терехов в интервью «Известиям».

— По поводу сборов у сторонников заграничных выездов есть несколько стереотипов. Например, такой — в относительной изоляции за рубежом без возможности поехать домой после тренировок футболисты будут сосредоточены на работе, не отвлекаясь на личные дела.

— Это зависит от профессионализма футболистов. Отвлекаться можно и на сборах в условной Австрии. Можно уехать из команды и пропасть на два дня. У нас все профессионалы и знают, как готовиться к сезону. Поэтому тренировки всегда стоят на первом месте. Что касается личного времяпрепровождения — если ты встретишься с семьей после вечерней тренировки, то это будет только в плюс психологически.

— Помните такие случаи, как пропажа игрока на два дня во время сборов?

— Лично со мной такого не случалось, но были люди в моей карьере, которые — да... (смеется). Не хочу сейчас уже уточнять.

— Еще один стереотип: непросто найти разнообразных противников на контрольные матчи, если не едешь за границу. Есть неудобство в связи с тем, что играть приходится на сборах против тех же самых команд, с которыми будете встречаться в чемпионате?

— Нет. Во-первых, мы обращаем внимание прежде всего на свою игру, на свои взаимодействия. Так что здесь без разницы, с кем играть. Во-вторых, когда играешь с русскими командами, то все тебя знают, есть уважительное отношение со стороны соперника, все стараются беречь друг друга перед сезоном.