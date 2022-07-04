Защитник «Сочи» поддержал практику проведения сборов в России
Защитник «Сочи» Сергей Терехов рассказал, как проходит подготовка к новому сезону.
— Непривычно готовиться к сезону дома, без заграничных выездов?
— Очень комфортно. Лично мне доставляет огромное удовольствие. Поля прекрасные, условия проживания отличные. Поэтому смысла уезжать вообще не вижу. Мне и в России отлично, — рассказал Терехов в интервью «Известиям».
— По поводу сборов у сторонников заграничных выездов есть несколько стереотипов. Например, такой — в относительной изоляции за рубежом без возможности поехать домой после тренировок футболисты будут сосредоточены на работе, не отвлекаясь на личные дела.
— Это зависит от профессионализма футболистов. Отвлекаться можно и на сборах в условной Австрии. Можно уехать из команды и пропасть на два дня. У нас все профессионалы и знают, как готовиться к сезону. Поэтому тренировки всегда стоят на первом месте. Что касается личного времяпрепровождения — если ты встретишься с семьей после вечерней тренировки, то это будет только в плюс психологически.
— Помните такие случаи, как пропажа игрока на два дня во время сборов?
— Лично со мной такого не случалось, но были люди в моей карьере, которые — да... (смеется). Не хочу сейчас уже уточнять.
— Еще один стереотип: непросто найти разнообразных противников на контрольные матчи, если не едешь за границу. Есть неудобство в связи с тем, что играть приходится на сборах против тех же самых команд, с которыми будете встречаться в чемпионате?
— Нет. Во-первых, мы обращаем внимание прежде всего на свою игру, на свои взаимодействия. Так что здесь без разницы, с кем играть. Во-вторых, когда играешь с русскими командами, то все тебя знают, есть уважительное отношение со стороны соперника, все стараются беречь друг друга перед сезоном.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -