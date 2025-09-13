«Ахмат» — «Локомотив»: трансляцию матча РПЛ

«Ахмат» примет «Локомотив» в 8-м туре чемпионата России в субботу, 13 сентября. Игра состоится на «Ахмат Арене» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 16.45 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.

13 сентября 2025, 16:45. Ахмат Арена (Грозный)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события противостояния «Ахмат» — «Локомотив» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию матча покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

По результатам 7-ти туров премьер-лиги команда из Грозного набрала восемь очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. Железнодорожники с 15-ю баллами идут на четвертой строчке в чемпионате России.