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«Динамо» — «Спартак»: трансляция матча РПЛ

«Динамо» и «Спартак» сыграют в чемпионате России 13 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Динамо» и «Спартак» сыграют в 8-м туре чемпионата России в субботу, 13 сентября. Игра состоится на «ВТБ Арене» в Москве. Начало — в 16.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. За ключевыми событиями встречи «Динамо» — «Спартак» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире трансляцию матча покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть игру можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала) по платной подписке.

&laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;.«Динамо» — «Спартак». Онлайн-трансляция матча РПЛ

После 7 туров премьер-лиги команда Валерия Карпина набрала 8 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. Красно-белые с 11 очками идут на седьмой строчке в чемпионате России.

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