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«Ахмат» — «Локомотив»: Коломейцев открыл счет в матче

19:55
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«Локомотив» вышел вперед в матче 13-го тура премьер-лиги против «Ахмата». Голом на 23-й минуте отметился хавбек Александр Коломейцев после прострела с левого фланга.

Ахмат — Локомотив

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи




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