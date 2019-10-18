«Локомотив» вышел вперед в матче 13-го тура премьер-лиги против «Ахмата». Голом на 23-й минуте отметился хавбек Александр Коломейцев после прострела с левого фланга.

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