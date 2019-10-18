«Ахмат» — «Локомотив»: Коломейцев открыл счет в матче
19:55
«Локомотив» вышел вперед в матче 13-го тура премьер-лиги против «Ахмата». Голом на 23-й минуте отметился хавбек Александр Коломейцев после прострела с левого фланга.
? Дебютный гол Александра Коломейцева в этом сезоне.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 18, 2019
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи