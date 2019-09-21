В матче 10-го тура чемпионата России «Ахмат» принимал «Крылья Советов». Самарцы сравняли счет на четвертой добавленной ко второму тайме минуте.

Антон Терехов слева подал на дальнюю штангу, последовал прострел вдоль ворот от Антона Зиньковского, и Максим Карпов с метра внес мяч в сетку.

?? Защитник «Крыльев» Максим Карпов на последних минутах отправился в атаку и помог своей команде уйти от поражения.#МАТЧПРЕМЬЕР #АхматКрыльяhttps://t.co/Cu3dFG0rJT — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 21, 2019

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