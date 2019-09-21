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«Ахмат» — «Крылья Советов»: гости сравняли счет на последней секунде

15:50
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В матче 10-го тура чемпионата России «Ахмат» принимал «Крылья Советов». Самарцы сравняли счет на четвертой добавленной ко второму тайме минуте.

Антон Терехов слева подал на дальнюю штангу, последовал прострел вдоль ворот от Антона Зиньковского, и Максим Карпов с метра внес мяч в сетку.

Ахмат — Крылья Советов

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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