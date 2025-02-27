Агузаров: «Если «Спартак» не будет бороться за золото, это будет провал всей вертикали»

Футбольный агент Алан Агузаров в интервью «СЭ» поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

— Зимой громче всех на трансферном рынке были «Зенит» и «Спартак», пригласившие статусных и дорогих футболистов. Как оцените покупки? Эти два клуба — главные претенденты на чемпионство?

— Если «Спартак» с такой масштабной селекцией и такими тратами не будет бороться до последних туров за золото, то это будет провал всей вертикали красно-белых. «Зенит», на мой взгляд, имеет преимущество в борьбе за чемпионство. В первую очередь за счет тренера. Сергей Семак — это, конечно, глыба. Испытываю большую симпатию к нему и его тренерскому штабу, но болеть буду за «Краснодар». Как, наверное, и многие другие. Очень хочется, чтобы Сергей Галицкий стал чемпионом. Безмерное уважение к этому великому человеку. Второго такого в России нет!