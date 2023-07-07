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Агент Жемалетдинова и Миранчука отреагировал на слухи об интересе к игрокам со стороны ЦСКА

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитников «Локомотива» Рифата Жемалетдинова и Антона Миранчука, высказался о слухах про интерес к его клиентам со стороны ЦСКА.

«Я не комментирую слухи и бредни. У нас есть целый сезон для клуба и для футболистов. Надо им спокойно подготовиться, начать сезон, вылечиться от всех травм и заиграть в полную силу, как они умеют. Тогда будут контракты и предложения. Никто не парится, парни себя сейчас прекрасно чувствуют, все нормально. Слухи всегда будут возникать», — цитирует Шпинева Metaratings.

7 июля в СМИ появилась информация, что ЦСКА заинтересован в приобретении Миранчука и Жемалетдинова.

Источник: https://metaratings.ru/news/shpinyov-ob-interese-cska-k-miranchuku-i-zhemaletdinovu-ya-ne-kommentiruyu-slukhi-i-bredni-264366/
Антон Миранчук
Рифат Жемалетдинов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Вадим Шпинев
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