«Убирайте немцев из клуба!» Болельщики «Локомотива» требуют отставки тренерского штаба

Болельщики «Локомотива» с трибун начали скандировать призыв с требованием уволить немецких специалистов из клуба.

«Убирайте немцев из клуба!» — кричали фанаты.

После этого заряда они стали скандировать другую кричалку: «Только Семин Юрий Палыч!»

Все это произошло после того, как «Крылья Советов» открыли счет в матче 5-го тура РПЛ против «Локо».

Напомним, что в первых четырех турах команда под руководством Йозефа Циннбауэра набрала только 2 очка.