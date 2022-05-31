Полузащитник Денис Черышев прокомментировал решение защитника Марио Фернандеса о приостановлении карьеры.

31-летний россиянин приостановит контракт с ЦСКА после матча 30-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» (4:0).

«Мы общались, чуть-чуть поговорили, — приводят слова Черышева «Известия». — Как я понял, Фернандес физически и морально подустал. Марио нужен какой-то определенный отдых. Но, думаю, это временный отпуск, и будем надеяться, что он вернется с новыми силами в футбол в ЦСКА. Мы его все любим и ждем. Еще бы в сборную вернулся! Сомневаюсь, конечно, но было бы тоже классно».

Полузащитник отметил хорошие человеческие и футбольные качества Фернандеса.

«Марио работяга, которые не сдается, играет до конца на каждый мяч. Плюс тактически хорошо обучен. Игрок, который закрывает всю бровку. И атакует, и обороняется. Никогда не дает в обиду своих товарищей. Фернандес — эталон партнера по команде, каким он должен быть», — сказал он.

Также Черышев ответил, смог бы защитник заиграть в топ-клубе Испании.

«Я так понимаю, когда Фернандес переехал в Москву, у него были предложения из Европы. Марио рассказывал, что после подписания контракта с армейцами им как раз интересовался «Реал». Неизвестно как бы сложилось у него в Испании. Но уже факт, что он стал легендой ЦСКА», — заявил полузащитник.

На счету Фернандеса 10 голов в 328 матчах за ЦСКА. В составе московского клуба защитник стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка России и трехкратным обладателем Суперкубка России.