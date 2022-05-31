Черышев: «Фернандес — эталон партнера по команде. Он стал легендой ЦСКА»
Полузащитник Денис Черышев прокомментировал решение защитника Марио Фернандеса о приостановлении карьеры.
31-летний россиянин приостановит контракт с ЦСКА после матча 30-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» (4:0).
«Мы общались, чуть-чуть поговорили, — приводят слова Черышева «Известия». — Как я понял, Фернандес физически и морально подустал. Марио нужен какой-то определенный отдых. Но, думаю, это временный отпуск, и будем надеяться, что он вернется с новыми силами в футбол в ЦСКА. Мы его все любим и ждем. Еще бы в сборную вернулся! Сомневаюсь, конечно, но было бы тоже классно».
Полузащитник отметил хорошие человеческие и футбольные качества Фернандеса.
«Марио работяга, которые не сдается, играет до конца на каждый мяч. Плюс тактически хорошо обучен. Игрок, который закрывает всю бровку. И атакует, и обороняется. Никогда не дает в обиду своих товарищей. Фернандес — эталон партнера по команде, каким он должен быть», — сказал он.
Также Черышев ответил, смог бы защитник заиграть в топ-клубе Испании.
«Я так понимаю, когда Фернандес переехал в Москву, у него были предложения из Европы. Марио рассказывал, что после подписания контракта с армейцами им как раз интересовался «Реал». Неизвестно как бы сложилось у него в Испании. Но уже факт, что он стал легендой ЦСКА», — заявил полузащитник.
На счету Фернандеса 10 голов в 328 матчах за ЦСКА. В составе московского клуба защитник стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка России и трехкратным обладателем Суперкубка России.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0