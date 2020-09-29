Агент утверждает: Рассказов хочет остаться в «Спартаке», переговоры идут

Валериюс Мижигурскис, агент защитника «Спартака» Николая Рассказова, сообщил, что стороны ведут переговоры о продлении контракта. 22-летний защитник в этом сезоне еще не выходил на поле в первом составе, а 23 сентября провел 90 минут за «Спартак-2» в игре Олимп-ФНЛ с «Аланией» (1:2).

— Николай хочет остаться в родном клубе, а «Спартак» — сохранить своего воспитанника. Переговоры о продлении контракта идут, — заявил Мижигурскис. (Артем Калинин)

По данным «СЭ», «Спартак» сделал предложение Рассказову.