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Агент утверждает: Рассказов хочет остаться в «Спартаке», переговоры идут

13:13
Николай Рассказов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Николай Рассказов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Валериюс Мижигурскис, агент защитника «Спартака» Николая Рассказова, сообщил, что стороны ведут переговоры о продлении контракта. 22-летний защитник в этом сезоне еще не выходил на поле в первом составе, а 23 сентября провел 90 минут за «Спартак-2» в игре Олимп-ФНЛ с «Аланией» (1:2).

— Николай хочет остаться в родном клубе, а «Спартак» — сохранить своего воспитанника. Переговоры о продлении контракта идут, — заявил Мижигурскис. (Артем Калинин)

По данным «СЭ», «Спартак» сделал предложение Рассказову.

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