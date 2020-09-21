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«Спартак» сделал Рассказову предложение о продлении контракта

13:15
Николай Рассказов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Николай Рассказов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», московский «Спартак» сделал защитнику Николаю Рассказову предложение о продлении контракта. Клуб ожидает ответа 22-летнего игрока и его представителей.

При этом Рассказов в случае продления контракта отправится играть либо в аренду, либо в «Спартак-2», поскольку главный тренер команды Доменико Тедеско не видит его игроком основного состава. (Артем Калинин)

Всего за красно-белых Рассказов провел 50 матчей, в которых забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи.

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