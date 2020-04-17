Агент Тимур Гурцкая: «Каррера бы не уехал из России, если бы президенты клубов слушали здравый смысл»

Агент Тимур Гурцкая считает, что итальянский теренр Массимо Каррера мог остаться работать в России при определенных условиях. В 2017 году итальянец со «Спартаком» стал чемпионом России.

— Вернется ли Каррера в Россию? Надеюсь, что приедет в гости. Если бы в России президенты клубов слушали здравый смысл, то Каррера бы отсюда и не уезжал, — сказал Каррера во время прямого эфира в Instagram. — А как только он ушел из «Спартака», его уже на следующий день должны были позвать в другой российский клуб. Каррера стал чемпионом России, а после успешно работал в Греции. Все футболисты, которые у него играли, выдали чуть ли не лучшие свои сезоны. Для меня он лучший.