Агент Кучаева назвал вылет «Рубина» в Первую лигу главной причиной ухода полузащитника

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника московского ЦСКА Константина Кучаева, рассказал, что футболист не остался в казанском «Рубине», за который играл в прошлом сезоне на правах аренды, потому что команда вылетела их РПЛ.

«В Казани, может быть, и хотели сохранить Константина, но эта команда играет в ФНЛ. Это стало решающим фактором, почему он не остался в «Рубине». Хочет ли Кучаев чаще выходить в стартовом составе? Естественно, как любой амбициозный футболист, Константин хочет играть чаще и приносить пользу футбольному клубу ЦСКА. Рассматриваем ли вариант с уходом Константина в аренду в будущем? Все эти разговоры будут в конце сезона», — приводит слова Клюева «Спорт День за Днем».

Кучаев — воспитанник ЦСКА. Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года. Transfermarkt оценивает его в 3,5 миллиона евро.

В нынешнем чемпионате России 25-летний Кучаев провел девять матчей, забил два мяча и сделал три результативные передачи.