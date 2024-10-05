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«Зенит» — «Оренбург»: во сколько начнется и где смотреть матч РПЛ онлайн

«Зенит» встретится с «Оренбургом» в матче 11-го тура чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Зенит» и «Оренбург» встретятся в 11-м туре чемпионата России в субботу, 5 октября. Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 16.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч чемпиона с гостями из Оренбурга покажет канал «Матч Премьер». Трансляция стартует за 30 минут до матча и будет также доступна на сайте matchtv.ru (на платной основе).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игры «Зенит» — «Оренбург». Основные события матча можете изучать в матч-центре на нашем сайте.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
05 окт, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Оренбург

Для оренбуржцев игра станет первой после увольнения тренера Давида Деограсии. В 10 турах РПЛ-2024/25 «Зенит» набрал 23 очка, «Оренбург» — 7. В сезоне-2023/24 «Зенит» занял в РПЛ первое место, а «Оренбург» — 12-е.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Оренбург
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
14
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 10 0 6 4 7-18 6
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5.10 16:30
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Максим Глушенков

Максим Глушенков

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Манфред Угальде

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 6
П
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Зенит

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 6
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Бителло

Динамо

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Динамо Мх

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