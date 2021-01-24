Агент рассказал о состоянии Дмитрия Баринова

Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, беседе с «СЭ» рассказал о состоянии футболиста.

— У Димы все нормально, — сказал Банатин «СЭ». — Со второго сбора он уже полноценно будет работать в общей группе. Все протекает в соответствии с предварительным планом.

22 января стало известно, что 24 летний футболист тренируется в общей группе с ограничениями. Баринов восстанавливается от разрыва крестообразной связки колена, полученной в конце августа в матче 4-го тура чемпионата России против московского «Спартака».

В текущем сезоне РПЛ полузащитник провел 4 матча, отметившись 1 голом. После 19 туров чемпионата России «Локомотив» занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков.

(Сергей Федоров)