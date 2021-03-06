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Ахметов поделился ожиданиями от матча с «Ахматом»

10:11
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Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов поделился ожиданиями от матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата».

«У грозненцев очень организованная команда, на поле они способны доставить неприятности любому, регулярно отнимают очки у лидеров. Тем более, в этом сезоне клуб из Чеченской республики борется за еврокубки, видны его серьезные турнирные амбиции», — цитирует пресс-служба армейцев Ахметова.

Матч ЦСКА — «Ахмат» состоится сегодня, 6 марта. Начало встречи — в 14.00 (мск).

ЦСКА — Ахмат

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