Ахметов поделился ожиданиями от матча с «Ахматом»
Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов поделился ожиданиями от матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата».
«У грозненцев очень организованная команда, на поле они способны доставить неприятности любому, регулярно отнимают очки у лидеров. Тем более, в этом сезоне клуб из Чеченской республики борется за еврокубки, видны его серьезные турнирные амбиции», — цитирует пресс-служба армейцев Ахметова.
? #ЦСКАахмат— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 6, 2021
? #РПЛ
? 14:00 мск
? #ВЭБарена
? Матч Премьер
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Матч ЦСКА — «Ахмат» состоится сегодня, 6 марта. Начало встречи — в 14.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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