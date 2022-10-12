Агент Лави: «Никто из «Спартака» и ЦСКА с нами не связывался. «Маккаби» точно хочет продлить контракт»

Гилад Катцав, агент полузащитника «Маккаби» из Хайфы Нета Лави в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об интересе «Спартака» и ЦСКА к игроку.

«Нета Лави — игрок «Маккаби» из Хайфы. Пока что рано говорить о его будущем. Со мной никто из «Спартака» или ЦСКА не связывался. Но сейчас всего лишь октябрь. Пока рано о чем-то говорить. Хочет ли клуб продлить контракт с Лави? Да, они точно хотят этого. Но пока ничего не было, никаких переговоров, так как еще слишком рано об этом говорить», — сказал Катцав «СЭ».

Ранее появилась информация о том, что ЦСКА и «Спартак» хотят провести переговоры с 26-летним Лави в январе.

В сезоне-2022/23 израильтянин принял участие в 17 матчах «Маккаби» и не отличился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до конца июня 2023 года.