Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

12 октября, 13:24

Агент Лави: «Никто из «Спартака» и ЦСКА с нами не связывался. «Маккаби» точно хочет продлить контракт»

Микеле Антонов
Читать «СЭ» в
Нета Лави (справа).
Фото Reuters

Гилад Катцав, агент полузащитника «Маккаби» из Хайфы Нета Лави в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об интересе «Спартака» и ЦСКА к игроку.

«Нета Лави — игрок «Маккаби» из Хайфы. Пока что рано говорить о его будущем. Со мной никто из «Спартака» или ЦСКА не связывался. Но сейчас всего лишь октябрь. Пока рано о чем-то говорить. Хочет ли клуб продлить контракт с Лави? Да, они точно хотят этого. Но пока ничего не было, никаких переговоров, так как еще слишком рано об этом говорить», — сказал Катцав «СЭ».

Ранее появилась информация о том, что ЦСКА и «Спартак» хотят провести переговоры с 26-летним Лави в январе.

В сезоне-2022/23 израильтянин принял участие в 17 матчах «Маккаби» и не отличился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до конца июня 2023 года.

Футбол
РПЛ
ФК Маккаби (Хайфа)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
3
4
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Барса» на грани вылета из Лиги чемпионов. Сумасшедший матч с «Интером» принес ей лишь ничью
Легенда спорта разводится с бразильской моделью. Впереди раздел имущества на 30 миллионов
Путин заявил об отказе России поставлять нефть в установившие потолок цен страны
Чехия с 25 октября запретит въезд россиян с туристическими шенгенскими визами
СМИ сообщили о звуках взрывов в Винницкой области
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
ЦСКА — «Спартак»: новое прочтение дерби. Колонка Казакова
Кузьмичев объяснил, какой вектор развития должен выбрать «Локомотив»
Кузьмичев — о «Локомотиве»: «Хуже уже не будет. Игроки сами способны мобилизоваться и обыграть «Торпедо»
Широков: «Соболев стал стабильнее по сравнению с прошлым годом»
Баженов — о травме полузащитника «Спартака» Умярова: «Это не ключевая потеря»
В «Спартаке» отреагировали на информацию о том, что Умяров может пропустить матч с ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Билялетдинов считает, что для «Локомотива» кандидатуры лучше Семина нет

В «Оренбурге» рассказали, что зимой клуб готов рассмотреть предложения по Вере, Мансилье и Марину
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 7 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости