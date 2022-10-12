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12 октября, 13:24

Билялетдинов считает, что для «Локомотива» кандидатуры лучше Семина нет

Алина Савинова
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Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал информацию о том, что Михаил Галактионов может стать новым главным тренером «Локомотива».

«Галактионов? Лучше пусть этот выбор объяснят те, кто принимал решение. Они же чем-то руководствовались в тот момент. Я не отошел от своей позиции, что на данном этапе кандидатуры лучше Семина просто нет. Может и Галактионов будет удачным выбором, а может, и снова нет. Каких-то больших достижений за Галактионовым на высшем уровне я не видел. Молодежная сборная не выходила из группы, в «Ахмате» тоже у него не пошло. Этого, на мой, взгляд недостаточно для работы в «Локомотиве», — цитирует Билялетдинова Betonmobile.ru

Место главного тренера железнодорожников вакантно после увольнения Йозефа Циннбауэра.

10 октября стало известно, что «Локомотив» рассматривает трех кандидатов на пост главного тренера команды: бывшего тренера «Ахмата» Андрея Талалаева, бывшего наставника «Химок» Сергея Юрана и прежнего главного тренера «Локомотива» Юрия Семина.

Позже «Чемпионат» сообщил, что московский клуб готов назначить Галактионова на эту должность.

Источник: https://betonmobile.ru/rinat-bilyaletdinov-galaktionov-schitayu-chto-seychas-kandidaturyi-luchshe-semina-dlya-lokomotiva-net
Ринат Билялетдинов
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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
Юрий Семин
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
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Зенит

 5
Квинси Промес

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Спартак

 5
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Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

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 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 7 1 1
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