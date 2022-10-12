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12 октября, 13:27

В «Оренбурге» рассказали, что зимой клуб готов рассмотреть предложения по Вере, Мансилье и Марину

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что клуб готов рассмотреть предложения по иностранным футболистам команды из Северной и Южной Америки в зимнее трансферное окно.

«Конечно, мы будем готовы рассмотреть предложения, если они поступят. Сейчас у ребят есть действующие контракты, они играют, им все нравятся. Мы не хотим вредить футболистам, в процессе общения к чему-то придем. Понятно, что если к нам обратится «Барселона», то как мы можем быть против? С удовольствием отпустим! В общем, все будет решаемо», — приводит «РБ Спорт» слова Андреева.

В данный момент в «Оренбурге» выступают пять представителей Северной и Южной Америки: полузащитники Джимми Марин (Коста-Рика), Лукас Вера и Габриэль Флорентин (оба — Аргентина), а также форварды Диего Акоста (Парагвай) и Брайан Мансилья (Аргентина).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/v-orenburge-zayavili-chto-zimoj-klub-gotov-rassmotret-predlozheniya-po-vere-mansil-i-i-marinu/
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5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
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 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
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Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Илья Кутепов

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