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Агент Уткина: «Желание клуба и тренера видеть игрока в команде — один из основных факторов перехода в «Ростов»

Агент Уткина объяснил выбор «Ростова» в качестве новой команды для игрока
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Агент полузащитника Даниила Уткина Тимофей Бердышев в беседе с корреспондентом «СЭ» объяснил выбор «Ростова» в качестве новой команды в карьере игрока.

«Были предложения от других команд, которые мы взвешивали и рассматривали — где Даниилу будет комфортнее, полезнее и амбициознее, — сказал Бердышев «СЭ». — Даня сам ростовский. Это было одним из серьезных факторов, почему выбор остановился на «Ростове». Желание клуба и тренера видеть Уткина у себя в команде — один из основных факторов. У «Ростова» строится хорошая команда на следующий сезон. Мы и этот фактор учитывали. Получилась совокупность факторов, почему выбрали «Ростов» — надеюсь, это решение окажется правильным».

В прошедшем сезоне Уткин играл на правах аренды в «Ахмате». Полузащитник забил 10 мячей и отдал 3 результативные передачи в 29 матчах за грозненский клуб во всех турнирах.

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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Горан Чаушич

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