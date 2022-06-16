Агент полузащитника Даниила Уткина Тимофей Бердышев в беседе с корреспондентом «СЭ» объяснил выбор «Ростова» в качестве новой команды в карьере игрока.

«Были предложения от других команд, которые мы взвешивали и рассматривали — где Даниилу будет комфортнее, полезнее и амбициознее, — сказал Бердышев «СЭ». — Даня сам ростовский. Это было одним из серьезных факторов, почему выбор остановился на «Ростове». Желание клуба и тренера видеть Уткина у себя в команде — один из основных факторов. У «Ростова» строится хорошая команда на следующий сезон. Мы и этот фактор учитывали. Получилась совокупность факторов, почему выбрали «Ростов» — надеюсь, это решение окажется правильным».

В прошедшем сезоне Уткин играл на правах аренды в «Ахмате». Полузащитник забил 10 мячей и отдал 3 результативные передачи в 29 матчах за грозненский клуб во всех турнирах.