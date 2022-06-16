«Сочи» подписал защитника Артема Мещанинова

«Сочи» объявил о подписании первого новичка в межсезонье. Им стал защитник Артем Мещанинов.

В составе «Сочи» Мещанинов будет выступать под 26-м номером. Срок контракта с защитником клуб не сообщил.

В минувшем сезоне 26-летний футболист выступал за «Балтику» в первенстве ФНЛ и Кубке России. В составе калининградцев игрок провел в общей сложности 40 матчей, отметившись тремя забитыми мячами.