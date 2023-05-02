Агент Перейры заявил, что переход аргентинца в «Спартак» летом возможен

Хулио Сезар Катальдо, агент полузащитника «Атлетико Тукуман» Хоакина Перейры, ответил на вопрос о возможном переходе футболиста в «Спартак».

«Переход Хоакина в «Спартак» летом возможен. Мы действительно сильно заинтересованы в этом варианте. Но все зависит от желания клуба. Посмотри, что будет ближе к лету», — приводит Sport24 слова агента.

В текущем сезоне Перейра провел 12 матчей за команду, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 миллиона евро.