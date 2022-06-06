Бывший футболист «Спартака» Динияр Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова владельца команды Леонида Федуна о судействе в РПЛ.

«Тяжело говорить о судейском факторе. Лично для меня судейство — не главная проблема в результатах «Спартака». Для меня очевидно, что недовольство было по делу и не по делу. Получилось так, что волна недовольства со стороны «Спартака» переросла в негативный фактор. Много внимания этому уделялось. Получился перебор судейской темы. Нет, это не похоже на оправдание со стороны «Спартака». Мы все смотрим футбол и видим, что команда могла быть и повыше. Но сезон для «Спартака» цельным не получился, чтобы решать высокие задачи. Где-то команда проседала, где-то набирала ход. Да, были яркие игры, но не удалось на высоком уровне провести сезон, поэтому такое место», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Также Билялетдинов объяснил, за счет чего «Спартаку» удалось выиграть БЕТСИТИ Кубок России.

«Кубок — сиюминутное противостояние. Это недолгая дистанция, не надо растягивать свои силы. Да, у «Спартака» получилось взять трофей, их надо с этим поздравить, но в чемпионате на длинной дистанции у них не получилось», — добавил Билялетдинов «СЭ».

По итогам сезона-2021/22 «Спартак» занял десятое место в РПЛ, а также завоевал Кубок России.