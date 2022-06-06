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Билялетдинов — о словах Федуна: «Судейство — не главная проблема в результатах «Спартака»

Динияр Билялетдинов не считает судейство главной проблемой в результатах «Спартака»
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Динияр Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова владельца команды Леонида Федуна о судействе в РПЛ.

«Тяжело говорить о судейском факторе. Лично для меня судейство — не главная проблема в результатах «Спартака». Для меня очевидно, что недовольство было по делу и не по делу. Получилось так, что волна недовольства со стороны «Спартака» переросла в негативный фактор. Много внимания этому уделялось. Получился перебор судейской темы. Нет, это не похоже на оправдание со стороны «Спартака». Мы все смотрим футбол и видим, что команда могла быть и повыше. Но сезон для «Спартака» цельным не получился, чтобы решать высокие задачи. Где-то команда проседала, где-то набирала ход. Да, были яркие игры, но не удалось на высоком уровне провести сезон, поэтому такое место», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Также Билялетдинов объяснил, за счет чего «Спартаку» удалось выиграть БЕТСИТИ Кубок России.

«Кубок — сиюминутное противостояние. Это недолгая дистанция, не надо растягивать свои силы. Да, у «Спартака» получилось взять трофей, их надо с этим поздравить, но в чемпионате на длинной дистанции у них не получилось», — добавил Билялетдинов «СЭ».

По итогам сезона-2021/22 «Спартак» занял десятое место в РПЛ, а также завоевал Кубок России.

ФК Спартак (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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Максимилиано Кофрие

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Спартак

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Горан Чаушич

Горан Чаушич

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