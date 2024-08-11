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Сегодня, 17:36

Игрок «Зенита» Педро назвал три главных качества Глушенкова

Виктория Кравченко
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Вингер «Зенита» Педро назвал сильные качества нападающего команды Максима Глушенкова, перешедшего в питерский клуб этим летом.

«Три главных качества: грамотное расположение на поле, отличное завершение атак и прекрасная техника. Вообще, Макс потрясающий игрок, который уже принёс очень много пользы команде и принесет еще больше. Действительно, взаимопонимание появилось в первый же момент, с первых тренировок», — цитирует Педро пресс-служба «Зенита».

Он также добавил, что Глушенков талантливый и качественный игрок, с которым приятно быть в одной команде.

Глушенков провел шесть матчей за «Зенит» в этом сезоне, в которых отметился девятью голами и одной результативной передачей.

Питерский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Сайт Зенита
ФК Зенит
Максим Глушенков
Педро (Зенит)
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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9.08 18:30
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 1 : 0
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10.08 15:00
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Зенит – Динамо
 1 : 0
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Оренбург – Акрон
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