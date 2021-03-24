Агент Миранчуков и Джикии рассказал о цели визитов в офис «Спартака»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука и его брата, хавбека «Локомотива» Антона, признался, что недавно посетил офис «Спартака».

«Я удивлен, что кто-то увидел меня в офисе «Спартака». Старался соблюдать конспирацию, но журналистов не обманешь. Цель моего визита? Узнавал про цены на абонементы в ложу в следующем году. А если серьезно, летом все узнаете», — сказал Шпинев.

Братья Миранчуки играли в академии «Спартака», выступая за клуб на различных детских турнирах.

В текущем сезоне Антон Миранчук провел 24 матча за «Локо», забил 7 голов и сделал 8 результативных передач. На счету Алексея Миранчука — 23 матча за «Аталанту», пять забитых мячей и одна голевая передача.

Шпинев также является агентом капитана красно-белых Георгия Джикии.

(Максим Алланазаров)