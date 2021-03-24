Промес предположил, на какой позиции Хабиб мог бы сыграть за «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес в интервью «СЭ» предположил, на какой позиции мог бы сыграть Хабиб Нурмагомедов, если бы стал футболистом красно-белых.

— Ты большой фанат ММА и Хабиба. Получается, ты так и не увидел его бой вживую?

— Да, к сожалению. Это моя мечта. Надеюсь, он еще вернется, и я смогу сходить на его бой.

— С Джикией и Бакаевым ты обсуждал эту тему? За кого они теперь болеют после ухода Хабиба?

— Пока мы это не обсуждали. Но для меня Хабиб навсегда останется номером один.

— Хабиб как-то сказал, что клуб его мечты — это «Реал», а «Спартак» — это всего лишь местный уровень. Что бы ты ему ответил?

— Если он подпишет контракт с нами, я сделаю все, чтобы вывести «Спартак» на уровень «Реала». Если бы Хабиб стал футболистом, я бы сделал из него защитника: нападающие соперника боялись бы даже приближаться. Добавить к нему Жиго и Джикию, и тогда мы точно всех обыграем.

(Максим Алланазаров, Олег Кошелев)

«Хочу, чтобы все в этом «Спартаке» почувствовали вкус чемпионства». Интервью Квинси Промеса