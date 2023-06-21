Агент: «Малком счастлив играть за сборную Бразилии»

Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Зенита» Малкома, поделился мнением о выступлении футболиста за сборную Бразилии.

«Дебют Малкома за сборную? Он счастлив играть за национальную команду, у Малкома был отличный сезон», — приводит «РБ Спорт» слова Гарсии.

Малком дебютировал за основную сборную Бразилии 17 июня в товарищеском матче против Гвинеи (4:1). Также он принял участие в игре с командой Сенегала (2:4), которая прошла 20 июня.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В прошедшем сезоне 26-летний форвард провел в РПЛ 27 матчей, отметился 23 голами и 9 результативными передачами.