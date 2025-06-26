Агент Магкеева сообщил, что игрок может продолжить карьеру за границей: «Есть интерес не только из России»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника Станислава Магкеева, в разговоре с «СЭ» высказался о будущем игрока.

«Определенный интерес к нему есть, и он не только из России. Работаем над этим. Что предпочтительнее: зарубеж или Россия? Приоритет там, где Стасу будет комфортно и где он сможет показать свои лучшие качества», — сказал Клюев «СЭ».

26-летний Магкеев в прошлом сезоне провел за «Пари НН» 23 матча и не отличился результативными действиями. 19 июня нижегородский клуб объявил об уходе защитника из клуба.