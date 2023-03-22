Агент Лички объяснил, почему тренер не возглавил «Краснодар»

Агент Сергей Новиков, представляющий интересы главного тренера «Оренбурга» Марцела Лички, в интервью «СЭ» рассказал о переговорах с «Краснодаром».

— В ноябре прошлого года вы сказали: «Личка — идеальный вариант для «Локомотива»». После того интервью железнодорожники с вами не связывались?

— Нет, из «Локомотива» не звонили, но появился интерес со стороны «Краснодара».

— Дело дошло до переговоров. Почему все-таки не сложилось?

— Обе стороны были заинтересованы в сотрудничестве. Но в итоге Марцел решил, что он должен весь трехлетний цикл отработать в «Оренбурге». Не мог подвести президента, спортивного директора, своих помощников и игроков. Посчитал, что он должен остаться здесь до конца сезона. Инициатива исходила именно от него. В итоге «Краснодар» сделал выбор в пользу Ивича. Кто выиграл, а кто проиграл в этой ситуации — покажет только время.

— Как Сергей Галицкий отреагировал на отказ Лички?

— Думаю, с пониманием. Считаю, Марцел произвел на него хорошее впечатление своим решением.

— Поясните, пожалуйста.

— Галицкий увидел, что Личка — человек принципов, что он не предаст, не побежит куда-то за длинным рублем. Если Личка с людьми договаривается на конкретный срок, он его отрабатывает. В истории с «Краснодаром» чешский специалист поступил максимально порядочно! Он зашел в семью «Оренбурга» и ее не бросил! Получить в будущем такого ответственного и надежного тренера — дорогого стоит. Тем более в наше-то время.

— А сам Личка не испугался идти в «Краснодар», где Галицкий порой серьезно вмешивается в тренировочный процесс?

— «Краснодар» — это вообще самая большая семья на постсоветском пространстве, там своя неповторимая «химия». А то, что сделал Галицкий для города, региона, да для всей футбольной России, — это должно войти во все учебники истории. Сумасшедший вклад! Понимаете, в каждой семье свои порядки. У Галицкого свои принципы. Значит, надо принимать правила игры. Не стоит кого-то осуждать.

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