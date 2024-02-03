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Агент Фассона: «Вероятно, Лукас останется в «Локомотиве» до конца сезона»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Агент Илдемир Лопес заявил, что трансфер защитника «Локомотива» Лукаса Фассона в другой клуб этой зимой может не состояться.

«Вероятно, Лукас останется в «Локомотиве» до конца сезона», — приводит слова Лопеса «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, 22-летний бразильский защитник может быть интересен ряду клубов, включая даже «Милан» и «Ювентус».

В нынешнем сезоне Фассон провел за «Локомотив» 22 матча и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

Источник: РБ Спорт
ФК Локомотив (Москва)
Лукас Фассон
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4
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5
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8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
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10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
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