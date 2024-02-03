Агент Фассона: «Вероятно, Лукас останется в «Локомотиве» до конца сезона»
Агент Илдемир Лопес заявил, что трансфер защитника «Локомотива» Лукаса Фассона в другой клуб этой зимой может не состояться.
«Вероятно, Лукас останется в «Локомотиве» до конца сезона», — приводит слова Лопеса «РБ Спорт».
Ранее сообщалось, 22-летний бразильский защитник может быть интересен ряду клубов, включая даже «Милан» и «Ювентус».
В нынешнем сезоне Фассон провел за «Локомотив» 22 матча и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.
Источник: РБ Спорт
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