Полузащитник «Крыльев Советов» Ежов: «Я убегал один на один, меня сбили сзади, не мое дело арбитров обсуждать»

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов прокомментировал эпизод матча 5-го тура чемпионата России с «Локомотивом».

В первом тайме Ежов вел единоборство с защитником москвичей Марком Мампасси. В итоге, футболист «Крыльев рухнул на газон и эмоционально предъявлял претензии главному арбитру встречи Евгению Кукуляку.

«Я убегал один на один, меня сбили сзади, не мое дело арбитров обсуждать.

Было ли нарушение? Не знаю, как это расценивать», — сказал Ежов в эфире «Матч Премьер».

Напомним, что в первом тайме главный арбитр дважды назначал пенальти. В первом случае — в ворота «Локо», во втором — в ворота «Крыльев». Но в обоих случаях свои команды выручили вратари.