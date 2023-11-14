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Агент Хвичи: «Его раскрыл Семин, а не Слуцкий. Юрий Палыч дал ему свободу»

Агент Хвичи считает, что игрока раскрыл Семин, а не Слуцкий
Ана Горшкова
Корреспондент
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Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters

Агент полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии Нукри Ревишвили рассказал, когда понял, что из игрока получится топ-футболист.

«Когда он перешел в «Локомотив». Но там оказалось, что Кикнадзе не разбирается в футболе. Упустить Хвичу — большая ошибка. Его раскрыл именно Семин, а не Слуцкий. Юрий Палыч дал ему свободу, не загонял в рамки. Слуцкий говорил, что у Хвичи нет потолка? Это и так уже всем было понятно. Прогресс, который случился у Хвичи при Слуцком, случился бы при ком угодно. Не думаю, что Леонид Викторович серьезно на что-то повлиял», — приводит слова Ревишвили Sport24.

22-летний Кварацхелия в феврале 2019 года перешел в «Локомотив» на правах аренды из «Рустави» до конца сезона-2018/19. За железнодорожников он сыграл 10 матчей и забил 1 гол. С клубом Хвича выиграл Кубок России и серебрянные медали чемпионата страны.

Летом 2019 года Кварацхелия заключил контракт с «Рубином», за который играл до марта 2022. В казанском клубе он провел 73 матча, забил 7 голов и отдал 18 результативных передач.

Источник: Sport24
Хвича Кварацхелия
ФК Локомотив (Москва)
ФК Наполи
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
Юрий Семин
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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