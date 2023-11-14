Олусегун назвал «Краснодар» самым великим клубом России

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун назвал свою нынешнюю команду самым большим клубом России.

«Самые удивительные фанаты в России — у нашего клуба. У нас болельщики по всей стране, они лучшие! Все потому, что «Краснодар» — самый большой и великий клуб России», — приводит слова Олусегуна «РБ Спорт».

После 15 матчей «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка и на два очка опережает «Зенит».