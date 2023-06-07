Агент: «Предложения по Стефановичу есть, будем разговаривать с «Торпедо»

Андрей Талаев, агент форварда «Торпедо» Ильи Стефановича, заявил, что об уходе футболиста из московской команды пока речь не идет.

«Предложения по Стефановичу есть, но насчет следующего сезона посмотрим. Будем разговаривать с «Торпедо». Никаких дедлайнов нет, у него в любом случае контракт с «Торпедо» еще на два года», — приводит «РБ Спорт» слова Талаева.

В прошедшем сезоне РПЛ Стефанович провел 13 матчей в составе «Торпедо» и отметился 5 голами.

Автозаводцы досрочно вылетели в первую лигу. Московская команда занимает последнее, 16-е, место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 29 туров.