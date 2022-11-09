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Сегодня, 09:58

В «Динамо» примут решение по продлению контракта с Паршивлюком ближе к концу сезона

Иван Торопцев
Корреспондент
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о ситуации с контрактом защитника Сергея Паршивлюка.

«Решение по продлению контракта с Паршивлюком будем принимать ближе к концу сезона», — приводит ТАСС слова Пивоварова.

Паршивлюк выступает за «Динамо» с июля 2019 года. В сезоне-2022/23 на его счету 1 гол и 1 результативная передача в 13 матчах за бело-голубых.

Контракт 33-летнего россиянина с московским клубом действует до конца июня 2023 года.

Источник: https://tass.ru/sport/16277511
Сергей Паршивлюк
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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