В «Динамо» примут решение по продлению контракта с Паршивлюком ближе к концу сезона
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о ситуации с контрактом защитника Сергея Паршивлюка.
«Решение по продлению контракта с Паршивлюком будем принимать ближе к концу сезона», — приводит ТАСС слова Пивоварова.
Паршивлюк выступает за «Динамо» с июля 2019 года. В сезоне-2022/23 на его счету 1 гол и 1 результативная передача в 13 матчах за бело-голубых.
Контракт 33-летнего россиянина с московским клубом действует до конца июня 2023 года.
Источник: https://tass.ru/sport/16277511
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