В «Динамо» примут решение по продлению контракта с Паршивлюком ближе к концу сезона

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о ситуации с контрактом защитника Сергея Паршивлюка.

«Решение по продлению контракта с Паршивлюком будем принимать ближе к концу сезона», — приводит ТАСС слова Пивоварова.

Паршивлюк выступает за «Динамо» с июля 2019 года. В сезоне-2022/23 на его счету 1 гол и 1 результативная передача в 13 матчах за бело-голубых.

Контракт 33-летнего россиянина с московским клубом действует до конца июня 2023 года.