Агент Эступиньяна не считает возможным переход футболиста в ЦСКА: «Он стоит 30 миллионов»
Агент защитника «Брайтона» и сборной Эквадора Первиса Эступиньяна Андре Кюри в разговоре с «СЭ» оценил шансы на переход футболиста в ЦСКА.
«Не думаю, что переход возможен. Он стоит 30 миллионов», — сказал Кюри «СЭ».
Ранее Кюри в интервью Sport24 сообщал об интересе ЦСКА к Эступиньяну.
Контракт 26-летнего эквадорца с «Брайтоном» рассчитан до лета 2027 года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро. В текущем сезоне Эступиньян отметился голевой передачей в 15 матчах АПЛ.
Источник: Sport24
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