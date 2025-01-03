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Сегодня, 13:45

Агент Эступиньяна не считает возможным переход футболиста в ЦСКА: «Он стоит 30 миллионов»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент защитника «Брайтона» и сборной Эквадора Первиса Эступиньяна Андре Кюри в разговоре с «СЭ» оценил шансы на переход футболиста в ЦСКА.

«Не думаю, что переход возможен. Он стоит 30 миллионов», — сказал Кюри «СЭ».

Ранее Кюри в интервью Sport24 сообщал об интересе ЦСКА к Эступиньяну.

Контракт 26-летнего эквадорца с «Брайтоном» рассчитан до лета 2027 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро. В текущем сезоне Эступиньян отметился голевой передачей в 15 матчах АПЛ.

Источник: Sport24
ФК ЦСКА (Москва)
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
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 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
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 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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