В «Зените» объяснили, почему решили подписать 17-летнего Педро Энрике

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал, почему клуб решился на подписание 17-летнего вингера «Коринтианса» Педро Энрике.

«Следует немного подождать до того момента, как он приедет сюда, чтобы дать более точную оценку. Но по его потенциалу понятно, что Педро может стать хорошим игроком как для бразильского, так и мирового футбола. Вот почему клуб решил рискнуть, у него очень сильный менталитет», — приводит слова де Оливейры UOL.

Также тренер отметил, что Педро технически одаренный футболист.

«Мы следим за Педро, как и все большие европейские клубы в прошлом году. Он очень молод, у него большой потенциал, технически одаренный футболист. Разговаривал с ним несколько раз. Он сосредоточен, предан делу, с хорошим менталитетом. Хотим поработать с ним, заставить его развить все те качества, которые видели, весь его потенциал», — сказал де Оливейра.

28 июня сообщалось, что «Зенит» оформил сделку по переходу Педро Энрике. Стороны подпишут 5-летний контракт. Соглашене вступит в силу в феврале 2024 года, когда игроку исполнится 18 лет.

17-летний вингер провел 11 матчей в сезоне-2022/23, забив два гола. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 2 миллиона евро.